بيدري : تواجد ويليامز مع برشلونة سيكون رائعا

كشف نجم منتخب أسبانيا ونادي برشلونة الاسباني بيدري عن رغبته في انضمام جناح منتحب اسبانيا و نادي اتليتيك بيلباو نيكو ويليامز لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان نادي برشلونة قد اعلن بوضوح عن وجود جناح منتخب أسبانيا الايسر نيكو ويليامز على رأس الاعبين الذين يرغب برشلونة في التعاقد معهم الا ان العقبة حاليا هي التفاوض المادي مع نادي اتلتيك بيلباو لعدم رغبة برشلونة في سداد الشرط الجزائي في تعاقد ويليامز مع اتلتيك بيلباو والذي يبلغ 58 مليون يورو وهو الرقم الذي يبدو صعبا على برشلونة سداده في ظل الازمة المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني .

وقال بيدري في تصريحات لصحيفة سبورت الكاتالونية : من الرائع تواجد ويليامز معنا في برشلونة ولا شك انه سيكون صفقة رائعة للبلوجرانا فالكل يشاهد ماذا يقدم نيكو ويليامز في البطولة الاوربية حاليا مع المنتخب الاسباني . اتمنى ان يكون معنا بعد الانتقالات الصيفية القادمة لكن لا نملك في الوقت الحالي اي شىء سوى التمنى لانه مرتبط بتعاقد مع اتلتيك بيلباو .

وفي نفس اللقاء تحدث بيدري ايضا عن احد الاعبين المتواجدين مع منتخب أسبانيا المرشحين للانتقال الى صفوف وهولاعب الوسط مايكل ميرينو : مايكل لاعب رائع فهو من افضل الاعبين الذين يقومون بالالتحامات القوية ويستطيع حماية الكرة بجسده بشكل رائع وهو من الاعبين الذين تجد صعوبة في اللعب امامهم وهو ما يحدث عندما نواجهه مع فريق ريال سوسيداد فهو يملك الكثير من المهارات سواء بامتلاكه الكرة او بدون الكرة .