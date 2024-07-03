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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

منوعات ومرأة

نانسي عجرم تشوق جمهورها لأحدث أغانيها (شاهد)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها لأحدث أغانيها "من نظرة" من خلال فيديو قصير شاركته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، وعلقت  عليه قائلة:" ٧ - ٧ عالساعة ٧ ، من نظرة".

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شرطة الموضة تغرم بذوق نانسي عجرم (تفاصيل)

ووصلت نانسي عجرم خلال الساعات القليلة الماضية لمدينة جدة استعدادا لإحياء حفل "ليلة وردة" المقرر إقامته يوم غدًا الخميس 4 يوليو ، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتشارك به أصالة نصري، نانسي عجرم، ريهام عبد الحكيم، وعبير نعمة.

 

 حفل ليلة وردة

يقام الحفل في مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،  بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنانة وردة الـ85، حيث رحلت عن عالمنا تاركة ارث فني ضخم فتعاونت خلال رحلتها الفنية مع كبار الملحنين، منهم فريد الأطرش، ومحمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي، وعمار الشريعي، وبليغ حمدي وصلاح الشرنوبي.

تنقل شاشة "MBC مصر" "غداً" في تمام التاسعة مساء على الهواء من مدينة جدة حفل "ليلة وردة" والذي تُحييه النجمات نانسي عجرم وآصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمه ضمن حفلات موسم جدة، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

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