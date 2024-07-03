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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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عبد المنعم سعيد: حكومة مدبولي ضاعفت المساحة المعمورة من 7 لـ15%

المفكر عبدالمنعم
المفكر عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة قامت بجزء كبير من المشروع الوطني المصري، خلال مرحلة حرجة ودقيقة. 

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الأربعاء، أن الحكومة الجديدة أمامها من المهام والوظائف ما يحتاج إلى المزيد من الجهد، مضيفًا أن مهمة الحكومة الجديدة ليس الحكم ، ولكن قيادة الأمة برئاسة الرئيس السيسي لنقل مصر من مرحلة المشروعات العملاقة، إلى آفاق المنافسة مع الدول المماثلة لمصر مثل تركيا وكوريا الجنوبية والدول التي اجتاحت حاجز التقدم. 

وأضاف أن هناك ضرورة لدمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي، ووضع استراتيجية واحدة للتعليم، لأن هذا يسهل من سرعة اتخاذ القرار، مضيفًا أن الحكومة القديمة نقلت المساحة المعمورة في مصر من 7 لـ15% ، وهذا الأمر بمثابة إنجاز كبير. 

ولفت إلى أن حجم المرأة في القوى العاملة 17% ، وفي السعودية 38%، مشددًا على ضرورة تعبئة جميع الموراد البشرية في الاستغلال الاقتصادي.

فيما قال قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتجية، إن التشكيل الوزاري الجديد إيجابي للغاية، لأنه يحتوي على جيل جديد، وهذا يعني وجود خبرة مختلفة في التعامل مع الرقمنة والتكنولوجية الحديثة.

 وتابع "عبد الجواد"، أن أغلب الوزراء الجدد معروفة بالنسبة للنخب، ولكن أغلب هذه الأسماء غير مألوفة بالنسبة للرأي العام، متوقعًا ان يحدث تغير جديد في الحكومة خلال عام أو عامين أو 3 أعوام على أقصى تقدير. 

وطالب بإعداد حوار عام منظم ما بين أعضاء النخبة المصرية، في إطار استراتيجية لبناء النخبة للدولة المصرية، وتقديمهم للشعب، تمهيدًا لاختيارهم للمناصب التنفيذية، لأن هذا يعزز من شرعية النظام السياسي.

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