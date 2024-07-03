ندياي : لا استطيع الانتظار حتى الانضمام الى ايفرتون

نجح نادي ايفرتون الانجليزي في انهاء اولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم السنغالي لامين ندياي مهاجم فريق اوليمبيك مارسيليا الفرنسي ولم يتم الاعلان بشكل رسمي عن قيمة الصفقة للاعب الذي قام بالتوقيع على تعاقد لمدة خمسة أعوام .

ورغم عدم الاعلان بشكل رسمي عن قيمة الصفقة الا ان تقارير صحفية انجليزية اكدت ان النجم السنغالي وقع لايفرتون مقابل 15 مليون جنية استرليني حصل عليها نادي اوليمبيك مارسيليا بعد عام واحد فقط من شرائه للمهاجم السنغالي من نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي قبل بداية الموسم الماضي الذي شارك فيه في 46 مباراة في كل المسابقات مع النادي الفرنسي وسجل خلالها 4 اهداف لكنه في الموسم الذي سبقه كان احد اهم الاعبين الذين ساهموا في تأهل فريق شيفيلد يونايتد الى الدوري الانجليزي الممتاز حيث سجل 14 هدف وقدم 11 تمريرة حاسمة قبل انتقاله الى اوليمبيك مارسيليا .

وفي لقاء للنجم السنغالي لامين ندياي مع تليفزيون نادي ايفرتون قال : انني سعيد للغاية ان اكون لاعبا بصفوف نادي ايفرتون لان السبب الرئيسي لموافقتي على عرض نادي ايفرتون هي رغبتي الانضمام لهذا النادي الكبير بتاريخه العظيم الذي اريد ان اكون جزءا منه واتمنى ان اكون احد اسباب تقدم النادي في الاتجاه الصحيح بداية من الموسم القادم .

وتعليقا على ضم لامين ندياي قال سين دايش المدير الفني لفريق ايفرتون : اعتقد ان ضم لامين ندياي يمنحنا الكثير من التنوع في خط الهجوم وهو لاعب شاب ولكن لديه خبرة عميقة في المباريات الاوربية وايضا على المستوى الدولي وبالتالي فهو سيكون اضافة ايجابية للغاية لفريقنا .