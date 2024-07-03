يورو 2024 ... خوسيلو : مساء الجمعة ستكون اخر مباريات كروس

تمنى خوسيلو مهاجم منتخب أسبانيا ان تكون مباراة أسبانيا مع المانيا في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 مساء الجمعة هي المباراة الاخيرة في مسيرة زميله في ريال مدريد الاسباني ونجم منتخب ألمانيا توني كروس .

وكان توني كروس قد اعلن ان مباريات بطولة يورو 2024 ستكون هي اخر مشواره في الملاعب بعدما اعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية مباريات البطولة وسيواجه منتخب المانيا نظيره الاسباني مساء الجمعة في مباراة حاسمة ضمن مباريات ربع نهائي يورو 2024 .

وقال خوسيلو تعليقا على مواجهة أسبانيا مع المانيا : احب توني كروس كثيرا لكني اعتقد ان مباراة أسبانيا مع المانيا ستكون مباراته الاخيرة على ملاعب كرة القدم . نعلمك كثيرا المهارات التي يملكها توني كروس لكن في نفس الوقت لا يمكننا التركيز فقط عليه فهناك عدد من الاعبين الكبار لدى منتخب المانيا فهم منتخب خطير للغاية خاصة من الناحية الهجومية .

واضاف مهاجم منتخب أسبانيا : نعلم ان عندما تمتلك المانيا الكرة فأن كل هجماتهم تمر من خلال توني كروس لذلك فلابد من منحه الاهتمام الكافي خلال المباراة .

وعن علاقته بتوني كروس داخل فريق ريال مدريد قال خوسيلو : هو صديق عزيز ودائما ما يمنحني الكثير من النصائح هو احد ركائز ريال مدريد مثلما هو الحال لمنتخب المانيا لكننا سنجعله يعلن اعتزاله رسميا يوم الجمعة عقب المباراة .