يورو 2024 : ياكين يطالب لاعبيه بالفوز على أنجلترا

اكد المدير الفني لمنتخب سويسرا مراد ياكين ان منتخب بلاده قادر على الفوز على منتخب انجلترا والتأهل لاول مرة في تاريخه الى الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء السبت المقبل ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 .

وكان منتخب سويسرا قد نجح في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 بعد الفوز بسهولة على منتخب ايطاليا بهدفين مقابل لاشىء ليواصل منتخب سويسرا مشواره الناجح في البطولة والذي بدأه في الدور الاول بالفوز على اسكتلندا والمجر والتعادل مع المانيا .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم للحديث حول مباراة سويسرا و انجلترا قال مراد ياكين ردا على سؤال حول الفريق المرشح للفوز بالمباراة : من الفريق المرشح ؟ اعتقد عندما تنظر الى تشكيلة منتخب انجلترا وتشكيلة منتخبنا ستجد انهم اعلى قيمة من منتخب سويسرا بكل تأكيد لكن دعونا نلعب المباراة ونرى من سيفوز باللقاء على أرض الملعب .

وكشف مراد ياكين عن رغبته في قيادة المنتخب السويسري للفوز على منتخب انجلترا مؤكدا ان منتخب انجلترا به العديد من نقاط الضعف التي يمكن استغلالها : المباراة ستكون في الملعب بين الفريقين وهي مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات . نحن في وضعية جيدة قبل المباراة لا شك في ذلك نحن نلعب بطريقة جيدة ونحصل على النتائج التي نريدها والروح بين الاعبين في اعلى درجاتها . لا شك ان منتخب انجلترا يعاني كثيرا امام المنتخبات التي تلعب بشكل جيد من الناحية الدفاعية وهو امر طبيعي لاي فريق يهاجم والفريق الاخر يدافع بشكل محض لابد ان تكون هناك العديد من الصعوبات . من الممتع ان نلعب مباراة امام منافس يلعب كرة هجومية ومباراة مفتوحة . نحن نعرف جيدا مواطن القوة والضعف في المنتخب الانجليزي وجاهزون لاقتناص الفوز فلقد حان الوقت لكي نكون بين المنتخبات الاربعة المتأهلة الى الدور نصف النهائي .

واختتم مراد ياكين تصريحاته قائلا : لقد واجهنا منتخب المانيا وكنا جيدين وتعادلوا معنا في اخر دقائق المباراة وهو فريق قوي للغاية وايضا فزنا على منتخب ايطاليا وهو فريق كبير فلماذا لا نفوز على منتخب انجلترا ؟ انها مباراة كبيرة ولاعبي سويسرا جاهزون للنزال الكبير امام منتخب انجلترا الكبير .