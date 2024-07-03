مشايخ القبائل والعواقل والنواب والموظفين يودعون محافظ شمال سيناء

توافد مشايخ القبائل والعواقل ورموز العائلات وأعضاء المجموعة البرلمانية والمواطنون والعاملون في الديوان العام والمصالح الحكومية ورؤساء مجالس المدن علي ديوان عام محافظة شمال سيناء، لوداع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ السابق، بعد انتهاء فترة عمله في منصب المحافظ.

ووجه المحافظ الشكر والامتنان، الي جميع أهالي محافظة شمال سيناء والي العاملين في مختلف المصالح الحكومية، مؤكدًا على أن سيناء بشكل عام وشمال سيناء بشكل خاص لها مكانة كبيرة في قلبه، حيث عمل بها اغلب فترات حياته منذ تخرجه من الكلية الحربية.

بدورهم وجه مشايخ القبائل والعواقل ورموز العائلات والمواطنون والعاملون الشكر الي محافظ شمال سيناء على الفترة التي تولي فيها المحافظة، مشيرين الي أنه نجح في عدد كبير من الملفات، وعلى رأسها ملف التنمية والتعمير.

وكانت حركة المحافظين قد شهدت تعيين اللواء خالد مجاور محمد، مساعد وزير الدفاع، محافظًا لشمال سيناء خلفًا للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء