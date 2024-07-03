صيف 67 .. أحمد كمال يخوض تجربة سينمائية جديدة

يخوض الفنان أحمد كمال، تجربة سينمائية جديدة من إخراج وتأليف أبو بكر شوقي، ومقرر أن تخرج للنور خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد أحمد كمال مؤخرًا على فيلم صيف 67، والذي مقرر بدء تصوير أحداثه بداية الشهر المقبل من إخراج وتأليف أبو بكر شوقي.

آخر أعمال الفنان أحمد كمال

كانت آخر أعمال الفنان أحمد كمال، مسلسل كامل العدد بلس 1، والذي خاض خلاله الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها .

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023 .

أحداث مسلسل كامل العدد الجزء 1

تتضمن أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى، كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.

أبرز المعلومات عن الفنان أحمد كمال

ممثل ومدرب مصري في مجال التمثيل، بدأ العمل في السينما خلال فترة ثمانينيات القرن العشرين والتي قدم خلالها الكثير من الأفلام الهامة، مثل (يوم مر ويوم حلو، الكيت كات، مواطن ومخبر وحرامي)، كما شارك في عدة مسلسلات، منها (ذات، فرح ليلى، هدوء نسبي)، بجانب عمله كممثل يقوم بعقد ورش تدريبية ﻹعداد الممثل بشكل منتظم.