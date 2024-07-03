بعد اغتيال قيادي بحزب الله.. الاحتلال يطالب المستوطنين بالمبيت داخل الملاجئ

طالب الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، بالمبيت داخل الملاجئ هذه الليلة تحسباً لأي طارئ .

مقتل القيادي محمد نعمة ناصر

وأعلن حزب الله اليوم، مقتل القيادي في صفوفه محمد نعمة ناصر، الذي قتل في غارة إسرائيلية، قرب صور وهو قائد وحدة عزيز في حزب الله والملقب أبو نعمة ، وكان معه في السيارة نجله والذي أصيب ايضا باستهداف الطائرة المسيرة.

من أبو نعمة القيادي في حزب الله:

عمره (59 عاما ) من قرية حداثا جنوب لبنان.

التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1986.

شارك في العديد من العمليّات العسكريّة ضد مواقع جيش العدو الإسرائيلي أبان فترة الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، حيث تعرض للإصابة أكثر من مرة.

تدرّج في تولّي المسؤوليات ضمن تشكيلات المُقاومة الإسلاميّة.

شارك في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز عام 2006.

شارك في التصدي للتنظيمات الإرهابيّة في العراق وسوريا خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2016، حيث تعرّض للإصابة في معارك السلسة الشرقيّة في العام 2015.

توّلى الحاج أبو نعمة مسؤولية وحدة عزيز بعد استشهاد القائد حسن محمد الحاج "الحاج أبو محمد الإقليم" في العام 2016.

خطط وقاد وأشرف على العديد من العمليّات العسكريّة ضد مواقع ومنشآت، وقواعد، ونقاط انتشار العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المُحتلّة، خلال عمليات طوفان الأقصى.

حائز على تنويه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عدة مرات.

اغتاله العدوّ الإسرائيلي مع مرافقه يوم الأربعاء بتاريخ 03-07-2024 في منطقة الحوش في جنوب لبنان.

حركة حماس تنعي أبو نعمة القيادي في حزب الله بعد اغتياله على ايدي الاحتلال

ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام - حركة حماس، القيادي بالمقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" محمد نعمة ناصر المعروف بـ "الحاج أبو نعمة" الذي استشهد اليوم إثر عملية اغتيال بقصف صهيوني غادر على مدينة صور جنوب لبنان.

وقالت حماس في بيانها: تشيد كتائب القسام بالدور المحوري للشهيد "أبو نعمة" في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى؛ ودوره الكبير في جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة.



