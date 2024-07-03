حرائق الغابات المستعرة تجبر 13 ألف شخص على الإخلاء في شمال كاليفورنيا

أصدرت إدارة الإطفاء في مقاطعة بوت في ولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، أوامر لنحو 13 ألف شخص بإخلاء شمال كاليفورنيا بينما يكافح رجال الإطفاء حريق غابات مستعرًا.

وأعلنت الإدارة على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن حريق طومسون في مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا، التهم أكثر من 3000 فدان، مشيرة إلى أن حريق الغابات بدأ في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بالقرب من مدينة أوروفيل، على بعد حوالي ساعة خارج سكرامنتو.

وأفادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل بأن عمليات الإطفاء لم تستطع احتواء الحريق حتى وقت مبكر، ويحاول أكثر من 500 من رجال الإطفاء السيطرة على حريق الغابات الذي ألحق أضرارًا بالمركبات والمباني، وبات الحجم الدقيق للضرر غير واضح.

وذكرت أن مسؤولي أوروفيل أعلنوا حالة الطوارئ المحلية، حيث ينتشر الحريق نحو المناطق المأهولة بالسكان ويهدد الهياكل الحيوية، بما في ذلك خطوط الكهرباء وإمدادات المياه الرئيسية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قال مساء أمس الثلاثاء، إن كاليفورنيا حصلت على منحة مساعدة في إدارة الحرائق من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتغطية بعض التكاليف المرتبطة بمكافحة الحرائق.

كما أعلن مكتب خدمات الطوارئ في كاليفورنيا أنه سيرسل فرق إطفاء إضافية للمساعدة في مكافحة حريق طومسون.