سكرتير عام الإسماعيلية يناقش آليات تطبيق رسوم النظافة

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات على مستوى المحافظة.

وذلك بحضور معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير عام الحسابات الخاصة، ومدير وحدة تنظيم المخلفات، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تطبيق رسوم النظافة بكافة المنشآت السياحية والتجارية والاستثمارية والهيئات العامة والمستشفيات وهيئات الرعاية الصحية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا للضوابط واللوائح المُنظمة لذلك طبقًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٣١٩ لسنة ٢٠٢٤.

وأكد أنيس على ضرورة حصر كافة المنشآت حسب تصنيفها بكل مركز ومدينة وحي، مشيرًا إلى ضرورة إعداد بيان دقيق بأعداد عمالة النظافة ومعدات النظافة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

يأتي هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال بعض الإجراءات منها، الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة؛ لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.