حملات أمنية بالمحافظات لضبط تجار المخدرات.. سقوط 346 ديلر

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا المخدرات



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (315) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (346) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (172,750كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (25,250 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,295 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,790 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (7,403 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (2005 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,010 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (687 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (30جرام).عدد (145) أمبول مخدر.عدد (1434) قرص مخدر.



وفي واقعة أخرى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مدير مخازن تابع لإحدى الجهات بالإسماعيلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية لقيامه بتبديد مستلزمات من أحد المخازن عهدته.

وبمواجهة المتهم، إعترف ببيع المسروقات لتاجر خردة "ضُبط" وأرشد عن المسروقات.

في سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

القبض على 8 متهمين في حملة أمنية بالمنوفية



كما أسفرت جهود الأمن العام عن ضبط 8 قضايا، تم ضُبط خلالهم 8 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – 11 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

كما تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.