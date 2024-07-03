حسام حسني يطرح أغنية جديدة بعنوان "البنات الحلوه "

طرح الفنان حسام حسني، أغنية جديدة بعنوان "البنات الحلوة"، عبر العديد من منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وتعاون حسام حسني في أغنية البنات الحلوة مع الشاعر إكرام عيد، والأغنية من ألحان وتوزيع حسام حسني وترمبيت محمد سواح وإعداد صوت نبيل باهي ومكساج محمد جودة.

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وجاءت كلمات الأغنية:

البنات الحلوة كتير

بس أنت أجملهم

ماشين هناك رايحين جايين

مالي أنا وملهم

البنات الحلوة كتير

بس أنت أجملهم

بنات كتير قمرات وأسمر دول بالذات

شاغلين لي بالي سعات أبعد بعيد عنهم

محطات في حياة حسام حسني

بدأت موهبة حسام حسني، الموسيقية في الظهور منذ الصغر من خلال الأنشطة المدرسية، حيث كان يغني ويلحن ويعزف، مما جعله يلتحق بكلية التربية الموسيقية بالقاهرة سنة 1986 ليصقل موهبته الموسيقية بالدراسة حتى حصل على بكالوريوس التربية الموسيقية سنة 1991.

قام بالتلحين و التوزيع الموسيقي للعديد من نجوم الغناء في العالم العربي، ومنهم : "هاني شاكر وعمرو دياب ومصطفى قمر ومحمد محيي وسيمون.

اشترك كممثل في بعض الأعمال مثل "أيس كريم في جليم"، ومسرحية "فيما يبدو سرقوا عبده"، كما حققت أغنيته "لولاش" نجاحًا ساحقًا وقت صدورها.