أبو الغيط يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، عبد الحميد الدُبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول آخر التطورات التى تشهدها ليبيا، حيث تناول السيد رئيس الحكومة في حديثه تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود الحكومة في استعادة الأمن ودفع مسيرة التنمية في البلاد.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط استعراضه في هذا الإطار لعقد الجلسة الحوارية التي استضافتها الجامعة العربية لعدة أطراف ليبية في مارس الماضى كما استمع من السيد رئيس الحكومة إلى وجهة النظر في هذا الشأن، حيث أكد الأمين العام أن الجامعة العربية سوف تستمر في جهودها لدفع جميع القيادات الليبية الي اتخاذ الاجراءات والخطوات التي تسمح بالمضي قدماً في إقرار دستور للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تلبيةً لتطلعات الشعب الليبى وإحلال الاستقرار والامن في هذا البلد العربى الهام.