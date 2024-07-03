عاجل.. تعيين الفريق أحمد خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول.

وأعلنت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع.

التشكيل الحكومي الجديد

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع.

محمود توفيق وزيرا للداخلية.

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.

عدنان فنجري وزيرا للعدل.

أحمد كجوك وزير للمالية.

خالد عبد الغفار وزيرا للصحة.

محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

سامح الحفني وزيرا للطيران المدني.

محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.

محمد عاشور وزيرا للتعليم العالي.

شريف فاروق وزيرا للتموين.

كريم ابراهيم وزيرا للبترول.

محمود مصطفى وزيرا للكهرباء.

كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة.

شريف شربيني وزيرا للإسكان.

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

حسن الخطيب وزير الاستثمار.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط.

علاء فاروق وزيرا للزراعة.

هاني سويلم وزيرا للري.

محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

أحمد هنو وزيرا للثقافة.

محمد جبران وزيرا للعمل.

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.

أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة.