تعليق أحلام على تشابه لحن أغنية أصالة الأخيرة مع أغنيتها

طرحت النجمة السورية أصالة أغنية جديدة تحت اسم "تسألني" ضمن ألبومها الجديد "ثم أنا" والتي لاقت فور صدورها استحسانًا كبيرًا بين الجمهور الذين وصفوا الأغنية، بأنها إحدى أجمل ما قدمته النجمة باللهجة الخليجية من أغنيات.

وعلق الكثير من الجمهور على الأغنية التي لحنها الموسيقار السعودي ناصر الصالح، كما علقت أيضًا النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، بتعليق غامض والذي فهمه البعض على أنه بمثابة إشارة، إلى كونها سبقت أصالة في غناء اللحن في إحدى أغانيها.

وأعادت أحلام مشاركة تغريدةٍ لإحدى متابعات أصالة قالت فيها إن أغنية "تسألني" تُضاف "للستة أعظم الأغاني الخليجية التي وجدت" ، وأرفقتها النجمة بكلمات من أغنية "صوت الأنا" التي طرحتها نهاية العام الماضي، إذ كتبت: الصمت بضجيج الكون أنا الصبر وأنا المفتاح.

تغريدة أحلام الشامسي

ولم تقتصر تعليقات الشامسي على هذا فقط بل عادت النجمة الإماراتية، وشاركت تغريدةً خاصة بتلك الكلمات، أرفقتها مع صورة فرسٍ أصيلة ترتدي الذهب.

وبتلك التغريدات انتشرت التعليقات حول أن أحلام تشير إلى أن أصالة تُقدم أغنيةً بلحنٍ متشابه مع أغنية "صوت الأنا" التي كانت أيضًا من ألحان ناصر الصالح

و ردت أحلام على أحد المعلقين سألها عن قصدها بهذه التغريدة، بالقول "قصدي أنا الصمت بضجيج الكون وأنا الصبر وأحلام المفتاح".

اغنية تسألني لاصالة

كلمات اغنية تسألني لاصالة

كل هذا وتسألني تحبيني

على كثر الغلا الي جاك

تسألني تحبيني

على كثر الدروب الي

على دروبك توديني

ولا ألقاك

على كثر الوفا مني

على كثر الجفا منك

وقل رضاك

وكل مرة احس انك تحس فيني

ويخذلني بك الاحساس

واعاند دمعتي وانسى

وأقول أصلا أنا حساس

واعيد الغلطة ماتعلمت

تعيد الخيبة ماتفهم

ولاتسألني وشفيني

ألملم حزني وارحل

بعد كم خطوة اتمهل

وانتظرك تناديني

الله لو تناديني

وأجي اركض بدون شعور والمك حيل

وانا اردد دخيلك لاتخليني

تتركني لسواد الليل

يخوفني يبكّيني

كئيبة و حايرة ويمكن

يمكن بس تواسيني

تجي هالكلمة مثل أمي

تهدّيني تغطيني

يمكن ضايق او زعلان

يمكن ظني الغلطان

يمكن عادي الموضوع

يمكن يمكن ويمكن