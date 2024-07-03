إيمرسون رويال مطلوب في ميلان

يسعى نادي إي سي ميلان الإيطالي للتعاقد مع أحد لاعبي فريق توتنهام في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط منافسة مع نادي إسباني.

أكدت تقارير صحفية إيطالية ان البرازيلي إيمرسون رويال ظهير توتنهام الأيمن مطلوب في صفوف نادي ميلان الإيطالي هذا الصيف مشيرا إلى الروسونيري دخل في محادثات قوية مع ناديه.

ويهدف نادي ميلان للتعاقد مع إيمرسون في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن أكدت تقارير صحفية إيطالية إلى أن النادي الإيطالي أقترب من وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وتابعت أن الصفقة ستكلف خزينة ميلان مبلغ يتراوح ما بين 15 لـ 18 مليون يورو، وواصلت أن إيمرسون وافق بشكل مبدئي على الشروط الشخصية مع ميلان.

وأكد أن الانتقال إلى سان سيرو يعد "أولوية" له رغم العروض المقدمة من الأندية الأخرى، مضيفا إلى أن إيمرسون مرشح للعودة إلى برشلونة، حال فشل تجديد إعارة البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.

وتابعت أن إيمرسون يريد الحصول على المزيد من الوقت للعب، لأنه حريص على العودة إلى منتخب البرازيل.