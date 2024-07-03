ننشر السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد

بعد أداء اليمين الدستورية ..

أدى الدكتور إبراهيم صابر، منذ قليل اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر الرئاسة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلفا للواء خالد عبد العال، وتنشر بوابة الوفد السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة الجديد.

تدرج الدكتور إبراهيم صابر، في المناصب، حيث عمل كمدير الشئون القانونية بحي المعادي عام 1999، وشغل مناصب سكرتير أحياء المعادي ودار السلام ، ثم شغل منصب رئيس حي طرة عام 2008، ثم رئيس حي المعادي عام 2013، وبعدها رئيس حي دار السلام و رئيس حي مصر الجديدة بين 2016 و2018، حتى تولى منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

السيرة الذاتية

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1986 والدراسات العليا في الادارة العامة من اكاديمية السادات للعلوم الادارية لمدة عامين 2004 ، حاصل على ماجستير في الادارة العامة والمحلية من اكاديمية السادات للعلوم الادارية 2013 عن رسالة "دور الجمعيات الاهلية في تطوير المناطق العشوائية بالتطبيق على منطقة زينهم بمحافظة القاهرة، حاصل على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية عن رسالة دكتوراه بعنوان "التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق بمحافظات القاهرة الكبري وكلية الدراسات والعلوم البئية جامعة عين شمس 2022 .

ساهم الدكتور إبراهيم صابر في عمليات لإزالة الواقعة بشرق القاهرة في عزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، كما كان له دور بارز في تطويرات حي مصر الجديدة والكربة شرق محافظة القاهرة.

وأكد في حوار سابق لـ"للوفد" ان تطوير احياء شرق القاهرة كان امرا هاما من اجل مصلحة المواطن حتى لا تتحول شوار شرق القاهرة وخاصة مصر الجديدة الي جراج كبير للسيارات وكانت سوف تُصاب بشلل مروري، مشيرا الي ان ما حدث من تطوير بفضل توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان حريص على المتابعة المستمر للمشروعات وعمليات التطوير وأدق التفاصيل كل هذا ساهم في أنقذ منطقة شرق القاهرة من هذا المسير.

وأضاف أن كل ما حدث من إنجازات بسبب إرادة سياسية وجميع القرارات التي تم إصدارها في خلال التطوير كانت مدروسة بشكل جيد وكان هناك تخطيط مسبق و القرار الذي يصدر لا رجعة فيه وبعد تنفيذ هذا التطوير وجدنا استحسان كبيرًا من المواطنين بشرق القاهرة .