8 مليارات جنيه أرباح البورصة المصرية بتعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.903 تريليون جنيه.

8 مليارات جنيه أرباح البورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 34614 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12170 نقطة.

كذلك صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9064 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

في غضون ذلك، تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.895 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 27985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 34409 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% عند مستوى 12094 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 6224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% عند مستوى 9053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% عند مستوى 2774 نقطة.

تداولات أول يوليو

وواصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في ختام تعاملات أولى جلسات شهر يوليو 2024، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% عند مستوى 27969 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 34313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% عند مستوى 12086 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 6247 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% عند مستوى 9070 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.96% عند مستوى 2771 نقطة.