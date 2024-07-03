البورصة تربح 7.5 مليار جنيه بختام جلسة تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاربعاء بنهاية تعاملات الأسبوع بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المصريين.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 7.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.903.4 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 28161 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6235 نقطة.

قفز مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9064 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 3.3 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 5 مليار جنيه.