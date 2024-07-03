وزير الإسكان الجديد يطمئن محدودي الدخل: شقق سكن لكل المصريين على رأس أولوياتنا

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان الجديد، إن هناك مجموعة من الملفات ذات الأولوية، على رأسها مشروعات سكن لكل المصريين، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات تطوير العشوائيات بالأماكن المختلفة، ومشروع حياة كريمة.



وأضاف الشربيني، في تصريحات صحفية له عقب حلف اليمين الدستورية، أن إدارة الأصول واستثمار المشروعات التي جرى تنفيذها هو الشغل الشاغل للحكومة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، خصوصا المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى إشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كامل.



وأوضح وزير الإسكان الجديد، أن مدن الجيل الرابع ومدينة العلمين الجديدة واستكمال بقية مشروعات العاصمة الإدارية من ضمن الملفات المهمة للوزارة.