إصابة شخصين فى حادث إنقلاب سيارة محملة بمستلزمات طبية في الفيوم

أصيب شخصين بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة ببعض المستلزمات الطبية على الطريق الاقليمي باتجاه محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقت مدير أمن الفيوم بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة ببعض المستلزمات الطبية ،وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.

حادث آخر

وفى وقت سابق أصيب 6 اشخاص ،فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي أعلي كوبري ابو صير باتجاه الفيوم ، وتم نُقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لعمل الإسعافات الأولية ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي أعلي كوبري ابوصير بنطاق محافظه الفيوم، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 6اشخاص .تم

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي ، وإدخالهم قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و تولت التحقيق..