الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

مارجريت صاروفييم نائبا لوزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة مارجريت
الدكتورة مارجريت صاروفيم

تولت الدكتورة مارجريت صاروفيم، منصب نائب وزيرة  التضامن الاجتماعي،   بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي  الثانية.

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وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

 

حصلت على شهادة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

لديها خبرة واسعة في مجال العمل الاجتماعي، حيث عملت في العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

عملت رئيس لقطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

عملت منسقة لمبادرة "ازرع"،  التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في نوفمبر 2022،  لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، والتي تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين،  في 15 محافظة، وتوفير المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح.

ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية، مثل تقديم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية للأسر الفقيرة.

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