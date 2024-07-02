من هي  مايا مرسي؟ وزيرة التضامن الاجتماعي

وردت أنباء قوية عن تولي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة حقيبه وزاره التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي خلفاً للدكتوره نيفين القباج ، بعد نجاحها الساحق في ملف المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016.



حصلت الدكتورة مايا مرسي على الدكتوراة في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، وقبلها درجتي الماجستير في الإدارة العامة 1998 والماجستير في إدارة الأعمال 1997 من جامعة مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية



ولكونها رئيسة المجلس القومي للمرأة ترأس الدكتورة مايا : المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمكتب التنفيذي لمجلس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.



وتعد الدكتورة مايا سياسية متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

عملت لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والتى يأتي من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالإضافه إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص..



وقبل انضمامها للمجلس عملت الدكتورة مايا منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم ومتابعة الخطط القومية والاستراتجيات الاقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية. وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية.





