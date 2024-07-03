الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

التاريخ يحسم قمة إنجلترا و سويسرا

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

يواجه المنتخب الإنجليزي وصيف النسخة الماضية، نظيره سويسرا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024.

txt

ديل بوسكي يحسم الأمر بين إسبانيا وألمانيا في يورو 2024

وتأهل المنتخب الإنجليزي بعد التغلب على سلوفاكيا بشق الأنفس بهدفين لهدف، وفي المقابل فقد تمكن منتخب سويسرا في إقصاء حامل اللقب إيطاليا من دور الستة عشر، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع منتخب الأسود الثلاثة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقبل تلك المواجهة التي سوف تجمع بينهما ضمن مباريات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

نقدم إليكم تاريخ مواجهات إنجلترا و سويسرا

تواجه المنتخبين إنجلترا وسويسرا في جميع البطولات 27 مرة، فاز الإنجليز 18 مرة، بينما سويسرا 3 مرات، وحسم التعادل 6 مواجهات.

سجل المنتخب الإنجليزي 59 هدف في مقابل 20 هدفا لسويسرا.

ستكون هذه المواجهة الرابعة بين إنجلترا وسويسرا في بطولة كبرى، بعد كأس الأمم الأوروبية (3) وكأس العالم (1).

لم تفز سويسرا حتى الآن بأي من المواجهات الثلاث السابقة (تعادل 1 – خسر 2)، وسجلت هدفًا واحدًا فقط في تلك اللقاءات، وهو ركلة الجزاء التي سجلها كوبيلاي توركيلماز في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية 1996.

حافظ منتخب إنجلترا على نظافة الشباك أربع مرات في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، بينما فشلت سويسرا في الحفاظ على شباكها نظيفة.

مواد متعلقة

ديل بوسكي يحسم الأمر بين إسبانيا وألمانيا في يورو 2024

فيرجسون يثير الشكوك حول نهاية رونالدو

التشكيل المثالي لدور الـ16 في يورو 2024

رسميا.. مدافع برشلونة في العين الإماراتي

جناح نيوكاسل يقترب من الدوري السعودي

دي لخت يقترب من الدوري الإنجليزي

الكاف يكشف موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025.. وتصنيف المنتخبات

بوجبا يرفض الاستسلام ويعلن التحدي بقوة
الجريدة الورقية