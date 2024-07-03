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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

ديل بوسكي يحسم الأمر بين إسبانيا وألمانيا في يورو 2024

ديل بوسكي
ديل بوسكي

ينتظر الجميع مشاهدة مواجهات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والتي ستشهد مواجهات نارية.

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التشكيل المثالي لدور الـ16 في يورو 2024

وتعد أول المواجهات في ربع نهائي يورو 2024 هي مواجهة إسبانيا أمام ألمانيا صاحبة الأرض، حيث يعتبره البعض نهائي مبكر.

ديل بوسكي: إسبانيا أسرع من ألمانيا

ومن جانبه قال فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق للمنتخب الإسباني، إنه ليس لديه شك بشأن فوز إسبانيا على ألمانيا، عندما يلتقي الفريقان بعد غد الجمعة في دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال ديل بوسكي (73 عاما) في مقابلة مع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، نشرتها اليوم الأربعاء: "إسبانيا تلعب كرة قدم أسرع من ألمانيا. أنا مقتنع تماما أن لدينا أفضلية".

وأضاف ديل بوسكي، الذي قاد المنتخب الإسباني للفوز بكأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا 2012: "لا أريد أن أكون قليل الاحترام، ويجب أن نحافظ على تواضعنا. ولكني أعتقد أن إسبانيا أفضل في عدة جوانب، حتى لو كان المنتخب الألماني يمتلك هجوما أقوى خاصة في ظل وجود موسيالا".

وأتم: "نحن المرشح الأوفر حظا، لا يوجد لدي شك في أننا سنفوز. كل شيء على مايرام في الهجوم والدفاع".

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