الإثنين القادم.."القاهرة" تنظم منتدى الأعمال المصري الإماراتى

تنظم غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري منتدى الأعمال المصرى الإماراتى، وذلك لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المُشترك بين البلدين .

ولفت العشري، إلى ان المنتدى يشمل عقد لقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال والشركات الإماراتية ونظرائهم من رجال الأعمال والشركات المصرية بمقر الغرفة التجارية للقاهرة فى مجالات الأغذية ،و التكنولوجيا ونظم المعلومات ،و النفط أو الغاز ، والإنشاءات و المقاولات ،والسياحة ،و العقارات،و الخدمات اللوجستية و النقل ،والخدمات المالية ،والرعاية الصحية، والبيع بالتجزئة.

ووجهت غرفة القاهرة التجارية برئاسة ايمن العشرى الدعوة لجميع منتسبيها لحضور منتدى الأعمال المصرى الإماراتى يوم الاثنين القادم الموافق 8 يوليوالجارى بمقر الغرفة.

وأفاد البيان الرسمى لغرفة القاهرة التجارية ان فعاليات المنتدى ستكون من الثانية ظهرا وتستمر حتى الرابعة مساء نفس اليوم ...وان الدعوة عامة لرجال الأعمال لحضور منتدى الأعمال المصرى - الإماراتى والذى سيحاضر فيه جونسون ام جورج مدير عام سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين.