تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط عاطل بحوزته مخدرات بـ 2 ونصف مليون جنيه في مطروح

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الإسكندرية – مطروح، قيام إثنين من العناصر الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، متخذين من دائرة قسمي شرطة ثان العامرية – العلمين مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – طبنجة وعدد من الطلقات، بمديرية أمن الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة بمديرية أمن مطروح، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته 30 بندقية خرطوش، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2،550 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل ضبط متهمين بالتعدي على 5 أشخاص بالشرابية

وفي سياق اخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالي من شكوى بأحد العقارات دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع 5 بائعين- مقيمين بدائرة القسم مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وقرروا بتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهم، حضر على إثرها المشكو في حقه لمحل سكنهم وحطم باب الشقة وألقى زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم، ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.

وأوضحت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة المشكو في حقه- سائق توك توك وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضافا بتحصلهما على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة التوك توك ملك الأخير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على متهم يدير 15 مجموعة على واتساب

وعلي صعيد اخر ، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق واتس آب، بشأن ادعاء القائم على إدارتها بقدرته على تسريب أوراق لأسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها، مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، وبحوزته هاتفا محمولا وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة المشار إليها، وكذلك إدارة 15 مجموعة على تطبيق واتس آب، 29 قناة على تطبيق تيليجرام بذات الأسلوب كما تبين وجود (2) محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (طالب - مقيم بذات العنوان) أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إشتراكه معه فى إدارة ذات المجموعات والقنوات.

كما تبين وجود محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.