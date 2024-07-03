كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالي من شكوى بأحد العقارات دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع 5 بائعين- مقيمين بدائرة القسم مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

تفاصيل ضبط متهمين بالتعدي على 5 أشخاص بالشرابية

وقرروا بتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهم، حضر على إثرها المشكو في حقه لمحل سكنهم وحطم باب الشقة وألقى زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم، ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.

وأوضحت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة المشكو في حقه- سائق توك توك وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضافا بتحصلهما على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة التوك توك ملك الأخير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على متهم يدير 15 مجموعة على واتساب

وعلي صعيد اخر ، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق واتس آب، بشأن ادعاء القائم على إدارتها بقدرته على تسريب أوراق لأسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها، مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، وبحوزته هاتفا محمولا وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة المشار إليها، وكذلك إدارة 15 مجموعة على تطبيق واتس آب، 29 قناة على تطبيق تيليجرام بذات الأسلوب كما تبين وجود (2) محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (طالب - مقيم بذات العنوان) أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إشتراكه معه فى إدارة ذات المجموعات والقنوات.

كما تبين وجود محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.