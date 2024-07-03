رفع 380 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظ البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 380 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة، وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.

من جانبه شدد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا الى ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

ملفات شائكة تنتظر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد

تنتظر محافظة البحيرة وصول الدكتورة جاكلين عاز والتي ستتولي منصبها كمحافظ للأقليم؛ لفتح العديد من الملفات الهامة التي تهم المواطن البحراوي.

ومن أهم تلك الملفات إنهيار العديد من الطرق الهامة التي تربط بين مراكز المحافظة ومنها طريق كفر الدوار / أبو المطامير، دمنهور / حوش عيسى، دمنهور، شبراخيت ،والتي يعاني منها الأهالي منذ سنوات طويلة، وكذلك انتشار الإشغالات المخالفة والأسواق العشوائية التي احتلت ميادين وشوارع مدن المحافظة، وتسببت في أزمات مرورية عديدة وصعوبة سير المواطنين .

أهم الملفات التى تنتظر محافظ البحيرة الجديد، استئناف مشروع تطوير مدينة رشيد والذي توقف منذ سنوات دون أسباب ، بالإضافة إلى رضف وتمهيد عشرات الطرق الداخلية بالمدن .

ومن أكثر الملفات صعوبة التي تنتظر محافظ البحيرة الجديد ، هو السيطرة علي مافيا التوك توك التي إنتشرت بشكل مخيف، يقودها العديد من العديد من البلطجية ، حيث يطالب الأهالي بضرورة إلزام أصحاب التوك توك بتعليق لوحات تحمل أرقام ، وفرض تعريفة ركوب موحدة لكل مدينة.