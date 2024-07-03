السفارة المصرية في البحرين تحتفل بذكرى ثورة يوليو المجيدة

احتفلت السفارة المصرية في المنامه مع ضيوفها في مملكة البحرين والجالية المصرية في البحرين بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تعتبر واحدة من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث.

أقيمت الفعالية في أكبر الفنادق الكبرى بالمنطقة الدبلوماسية بمملكة البحرين، حيث حضر العديد من أفراد الجالية المصرية المقيمين في البحرين بالإضافة إلى شخصيات بحرينية بارزة.

بدأ الحفل بالنشيدين الوطنيين المصري والبحريني، تلاها كلمة لمعالي السفيرة ريهام خليل التي رحبت بالحضور وأشادت بالعلاقات القوية بين مصر والبحرين ثم تم عرض فيلم عن ثورة 23 يوليو وأهميتها في تاريخ مصر وكيف أسهمت في تحقيق الاستقلال الوطني والتنمية.

كما تخلل الحفل فقرات فنية تضمنت أغاني وموسيقى وطنية أدتها الفرقة الموسيقية .

أعرب الحضور عن سعادتهم بهذا الاحتفال الذي يعزز الروابط بين أبناء الجالية المصرية ويعزز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم الأم، واختتمت الفعالية بشكر جميع الشخصيات البارزة في الجالية المصرية والبحرينية تقديرًا لمساهماتهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كان الحفل فرصة لتبادل الموده والأحاديث بين أفراد الجالية المصرية، وتأكيدًا على أهمية المحافظة على تراثهم وثقافتهم في بلاد الغربة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلاد الأوطان وأن يعم السلام والأمان في كل مكان.