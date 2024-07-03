للمرة الثالثة على التوالي.. الدكتورة إيمان ريان نائبًا لمحافظ القليوبية

للمرة الثالثة على التوالي تحوز الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، على ثقة القيادة السياسية، والاستمرار في أداء مهام عملها كنائب لمحافظ القليوبية، منذ أن تم اختيارها للمرة الأولى في الـ30 من أغسطس لعام 2018، لتتولى عدد من الملفات الهامة بالمحافظة وتنجحها بها وبجدارة ومن أهم تلك الملفات ملف المراكز التكنولوجية بالمحافظة وتفعيل منظومة الشباك الموحد، وأيضا ملف النظافة، وعدد من الملفات الأخرى.

في التقرير التالي ننشر أبرز المعلومات عن الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بعد تجديد الثقة بها من قبل القيادة السياسية للمرة الثالثة على التوالي، والتي جاءت على النحو التالي:

- إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية للمرة الثالثة على التوالي.

- حصلت إيمان ريان على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة 2012.

- ثم حصلت على درجة الماجستير الاقتصاد والإدارة المحلية 2013.

- ثم حصلت على تمهيدي الدكتوراة في الإدارة المحلية 2014.

- حصلت على درجة الدكتوراة في مجال الاقتصاد والتنمية المحلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

- عملت مسئول ملف الاستثمار والتنمية الإقتصادية المحلية بمحافظة القاهرة.

- تم اختيارها لمنصب نائب محافظ القليوبية للمرة الأولى في 30 أغسطس 2018.

- تولت العديد من الملفات بالقليوبية ومنها تطوير المراكز التكنولوجية بالقليوبية.

- تولت العمل على ملف النظافة بمدن المحافظة وتطوير المنظومة ودعمها بالمعدات.