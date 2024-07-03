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بدء إجراءات حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة أمام رئيس الجمهورية (بث مباشر)
الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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الحكومة الجديدة.. السيرة الذاتية لوزير الزراعة علاء فاروق (فيديو)

وزير الزراعة
وزير الزراعة

نشرت “إكسترا نيوز” مقطع فيديو يوضح السيرة الذاتية لوزير الزراعة في الحكومة الجديدة علاء فاروق، والذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الرئاسة.

  • من مواليد عام 1960 حاصل على بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس
وزير الزراعة في الحكومة الجديدة علاء فاروق
  • وعمل الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري بعد خبرة بنكية طويلة
وزير الزراعة في الحكومة الجديدة علاء فاروق
  • شارك في وضع استراتيجية التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وزير الزراعة في الحكومة الجديدة علاء فاروق
  • عمل على تطوير البنك الزراعي المصري وتحديث الفروع ورفع كفاءة منظومة تكنولوجيا المعلومات
وزير الزراعة في الحكومة الجديدة علاء فاروق

 

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