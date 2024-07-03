الحكومة الجديدة.. السيرة الذاتية لوزير الزراعة علاء فاروق (فيديو)
نشرت “إكسترا نيوز” مقطع فيديو يوضح السيرة الذاتية لوزير الزراعة في الحكومة الجديدة علاء فاروق، والذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الرئاسة.
- من مواليد عام 1960 حاصل على بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس
- وعمل الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري بعد خبرة بنكية طويلة
- شارك في وضع استراتيجية التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
- عمل على تطوير البنك الزراعي المصري وتحديث الفروع ورفع كفاءة منظومة تكنولوجيا المعلومات