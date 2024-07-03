اليوم: 3 مباريات في الدوري الممتاز.. الزمالك ضد فاركو والإسماعيلي أمام سيراميكا

تنطلق اليوم الأربعاء ثلاث مباريات في الدوري الممتاز، على رأسهم الزمالك ضد فاركو على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.





يواجه الزمالك فاركو على استاد الجيش ببرج العرب فى السابعه مساءا وهو لقاء يهم أبناء ميت عقبه لمواصلة الزحف نحو المقدمة فى جدول المسابقة بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا فى الجوله السابقه بأربعة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطه ال٣٧ محتلا المركز الثامن.



وفى نفس التوقيت يلتقى فريق سيراميكا مع الإسماعيلى بملعب المقاولون العرب ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد ٣٧ نقطه وخسر من الزمالك برباعية فى الجوله الـ ٢٨ بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد ٣١ نقطه.



وفى الرابعه عصرا يلتقى مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة فى عز الحر حيث يسعى فيوتشر إلى دخول المربع الذهبي حيث يحتل المركز الخامس برصيد ٤١ نقطه بينما يحتل البلديه المركز ال١٦ فى دائرة الخطر برصيد ٢٣ نقطة.

