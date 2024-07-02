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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

21 لاعباً في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي القائمة الأساسية للدروايش استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا غداً في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

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وشهدت قائمة الدروايش تواجد كلا من:

كمال السيد، عبدالله جمال، عبدالكريم مصطفى، محمد دسوقي، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحي، عبدالرحمن مجدي، هشام محمد، محمد بيومي، محمد مخلوف، محمد عبدالسميع، عمر الساعي، نادر فرج، مروان حمدي، على الملواني، محمد خطاري، حسن صابر، عمر القط، خالد النبريصى، ايريك تراوري.
 

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

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