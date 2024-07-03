5 معلومات عن المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ القليوبية الجديد

تؤدي الحكومة الجديدة، بالتشكيل الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الجمهورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضم التشكيل الجديد اختيار المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية، خلفا للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السابق.

في التقرير التالي ننشر لكم أهم المعلومات عن المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ القليوبية الجديد، حيث أنه من مواليد محافظة الإسكندرية، ويعمل مهندسا، كما يعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب، وعضوا بمجلس إدارة الشركة، وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بتنزانيا والمشرف العام على المشروع، وهو أحد المشروعات الهامة، ومن أهم خبراء إدارة المشروعات الكبرى في مصر وخارجها.

شهدت حركة المحافظين، التى تم اعتمادها اليوم، تعيين عدد من المحافظين الجدد والإبقاء على محافظين آخرين، مثل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

كما تم تعيين عدد من نواب المحافظين، من بينهم حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة، وأميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية، ومحمد عبدالهادى عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج.

وفيما يلى أسماء المحافظين الجدد:

1- اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية

2- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة

3- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

4- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

5- جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة

6- أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم

7- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف

8- اللواء/عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا

9- اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط

10- اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج

11- خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا

12- اللواء/طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية

13- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

14- اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ

15- إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظا للمنوفية

16- حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

17- اللواء/ خالد مبارك حسين بكرى محافظا لجنوب سيناء

18- اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

19- اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

20- اللواء عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

21- اللواء/ خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

22- اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

23- اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

24- اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

25- اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

26- الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

27- المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر