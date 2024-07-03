حريق يلتهم حمولة سيارة نقل أثناء تفريغها داخل مخزن بسوهاج

شهد قسم ثان سوهاج إندلاع حريق في سيارة نقل بصندوق كونتينر تابعة لشركة خاصة أثناء توقفها على جانب الطريق لتفريغ حمولتها داخل مخزن نتج عنه احتراق بعض حمولة السيارة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بنشوب حريق بسيارة بدائرة القسم.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء توقف السيارة نقل بصندوق كونتينر تابعة لشركة خاصة قادمة من محافظة الإسكندرية إتجاه محافظات الوجه القبلي قيادة "أحمد . م . ع" 38 سنة سائق يقيم بمحافظة المنيا على جانب الطريق لتفريغ حمولة بداخلها بمخزن بذات الناحية خاص بالمدعو "علاء . م . ع" فوجئ قائدها بإندلاع النيران بالصندوق وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات نتج عنه إحتراق بعض حمولة السيارة .

وبسؤال قائد السيارة المذكور قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث إنفجار غاز الكربون بإحدي الثلاجات المشحونة المحملة بصندوق السيارة ونفى الشبهة الجنائية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي سباك في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "ناجي . ر . ع . ر" 39 سنة سباك من مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- شقيقه "ياسر . ر . ع . ر" 45 سنة حلاق وزوجته "سهام . س . ف . ج" 28 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما نجم عنه إصابته ووفاته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .