أعلنت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي الجديد، فضلا عن تعيين 23 نائبًا للوزراء الجدد، و 32 للمحافظين.

وأكدت تعيين المهندس كامل الوزير نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة، وتعيين الدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي الجديد.

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

كامل عبدالهادي فرج وزيرا للصناعة

شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

ومن المقرر، أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.