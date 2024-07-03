مقتل ربة منزل على يد زوجها في طنطا

استيقظ أهالى منطقة الجلاء ، بمدينة طنطا محافظة الغربية على أصوات صراخ واستغاثات لسيدة وأطفالها بعد أن أقدم زوح على التخلص من زوجته ، وانهال عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا يفيد ببلاغ من الأهالي بشارع 25 الجلاء بنطاق دائرة القسم يفيد بقتل ربة منزل على يد زوجها.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واصطحابه لديوان القسم للبدء في التحقيقات وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يدعى م ح لخلافات بينه وبين زوجته مني.م انهال عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جامعة طنطا ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

