عاجل | أسماء المحافظين الجدد.. أبوليمون للمنوفية وحازم الأشموني للشرقية
أفادت “إكسترا نيوز”، بأنها تنفرد بنشر أسماء المحافظين الجدد، وإليكم أسماء المحافظين الجدد.
أسماء المحافظين الجدد
- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط
ـ اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظًا لكفر الشيخ
ـ إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظًا للمنوفية
ـ حازم محمد حسن الأشموني محافظًا للشرقية
ـ اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظًا لجنوب سيناء
ـ اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروح
ـ اللواء/محمد الزملوط محافظًا للوادي الجديد
ـ عمرو محمد حنفي محافظًا للبحر الأحمر
- اللواء/خالد مجاور محمد محافظًا لشمال سيناء
ـ اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان
ـ اللواء/محب حبشي خليل محافظًا لبورسعيد
ـ اللواء/أكرم محمد جلال محافظًا للإسماعيلية
ـ اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظًا للسويس
ـ الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظًا للإسكندرية
ـ المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظًا للأقصر