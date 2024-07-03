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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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عاجل | أسماء المحافظين الجدد.. أبوليمون للمنوفية وحازم الأشموني للشرقية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أفادت “إكسترا نيوز”، بأنها تنفرد بنشر أسماء المحافظين الجدد، وإليكم أسماء المحافظين الجدد.

أسماء المحافظين الجدد


- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط
ـ اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظًا لكفر الشيخ
ـ إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظًا للمنوفية
ـ حازم محمد حسن الأشموني محافظًا للشرقية
ـ  اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظًا لجنوب سيناء
ـ اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروح
ـ اللواء/محمد الزملوط محافظًا للوادي الجديد
ـ عمرو محمد حنفي محافظًا للبحر الأحمر
- اللواء/خالد مجاور محمد محافظًا لشمال سيناء
ـ اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان
ـ اللواء/محب حبشي خليل محافظًا لبورسعيد
ـ اللواء/أكرم محمد جلال محافظًا للإسماعيلية
ـ اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظًا للسويس
ـ الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظًا للإسكندرية
ـ المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظًا للأقصر
 

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