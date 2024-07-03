عاجل | أسماء المحافظين الجدد.. أبوليمون للمنوفية وحازم الأشموني للشرقية

أفادت “إكسترا نيوز”، بأنها تنفرد بنشر أسماء المحافظين الجدد، وإليكم أسماء المحافظين الجدد.

أسماء المحافظين الجدد



- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

ـ اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظًا لكفر الشيخ

ـ إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظًا للمنوفية

ـ حازم محمد حسن الأشموني محافظًا للشرقية

ـ اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظًا لجنوب سيناء

ـ اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروح

ـ اللواء/محمد الزملوط محافظًا للوادي الجديد

ـ عمرو محمد حنفي محافظًا للبحر الأحمر

- اللواء/خالد مجاور محمد محافظًا لشمال سيناء

ـ اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان

ـ اللواء/محب حبشي خليل محافظًا لبورسعيد

ـ اللواء/أكرم محمد جلال محافظًا للإسماعيلية

ـ اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظًا للسويس

ـ الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظًا للإسكندرية

ـ المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظًا للأقصر

