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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

إصابة لونا الشبل المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية جراء حادث سير

لونا الشبل
لونا الشبل

 

أعلنت الرئاسة السورية تعرض المستشارة الخاصة لونا الشبل لحادث سير على أطراف العاصمة السورية دمشق  .

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وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

والمستشارة الشبل كانت تشغل منصب مديرة المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية بعد استقالتها من عملها مذيعة أخبار في قناة الجزيرة القطرية بداية إندلاع الأزمة في سوريا.

 

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