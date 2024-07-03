الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين جنوب الضفة الغربية اليوم

الاحتلال يعتقل مواطنين
الاحتلال يعتقل مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وفقًا لـ"وفا".

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وقا"، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت أنيس محمد أبو زهرة، واسحاق أبو عبيد، وجميل عوض، وصهيب محمد مر، وابراهيم حماد زين ونجله محمد،عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ايهاب محمد أبو فارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات جبع وعرابة، وقرى أم دار وفقوعة وفحمة وعربونة وشنت حملة تفتيش واسعة.

وقال رئيس مجلس قروي أم دار هلال قبها، إن الاحتلال داهم منزل المواطن محمود غالب عمارنة وأخضع ساكنيه للتحقيق، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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