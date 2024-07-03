"RGD" تدشن أحدث مشروعاتها R40 Business Complex بالقاهرة الجديدة

متنوع الأنشطة ويخدم أعلى كثافة سكانية

أعلنت شركة RGD ( المصرية الإماراتية)- الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، وصاحبة أكبر محفظة استثمارية متنوعة من المشروعات على مدار أكثر من ٤٠ عاما وذلك من خلال مجموعة "رزة" للاستثمار إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية في شتى المجالات المختلفة-، عن إطلاق أحدث مشروعاتها ( R40 Business Complex ) بمنطقة التجمع الخامس.

وكشف الدكتور إبراهيم حسن رزة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "رزة" للاستثمار، Chairman Roza Group Investment، أن موقع المشروع يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المطور في بيع وتسويق المشروع لذا تم اختيار موقع ( R40 Business Complex ) في أميز وأرقى وأحدث أحياء القاهرة الجديدة وهى منطقة جاردينيا الأعلى ترافيك وكثافة سكانية لتكون واجهة المشروع بإطلالة مباشرة على شارع حورية سليم الفاصل بين جاردينيا هايتس 2,3 الواصل بمحور محمد نجيب الرئيسي مباشرة بقلب التجمع الخامس، وهو المول الوحيد الذى تتنوع وحداته بين التجارى والإدارى والطبي ويخدم أعلى كتلة سكانية بمدينة القاهرة الجديدة وهى جاردينيا هايتس 1,2,3 والمستثمرين والأندلس واللوتس والنرجس عمارات وفيلات والتجمع الثالث وغرب ارابيلا مما يجعله فرصة استثمارية واعدة لرواد قطاع الأعمال والمستثمرين والتجار والأطباء.

وذكر أن R40 Business Complex مشروع تجاري إداري طبي تبلغ مساحته 1838متر مربع ويتكون من دورين بيزمنت وأرضى وأربع أدوار مكرره وروف تم تخصيص البيزمنت الأول كمخازن وجراجات واسعة للسيارات مما يضمن تجربة خالية من المتاعب للزوار.

وأوضح الدكتورإبراهيم حسن رزه، أن الدور الأرضى المنخفض مخصص كهايبر ماركت ومحال تجارية والدور الأرضى والأول محال تجارية وصيدلية فى حين تم تخصيص الدور الثانى حتى الرابع كمكاتب إدارية وعيادات طبية تمتاز بمدخل خاص منفصل عن الوحدات التجارية لمزيد من الخصوصية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة "رزة" للاستثمار، إلى أن R40 Business Complex يتميز بتصميم بانورامى فريد ثلاثى الأبعاد على شكل حرف U وواجهات زجاجية لإطلالة رائعة كما أن جميع الوحدات تتمتع بإطلالة مفتوحة مميزة على الشارع الرئيسي وحدائق وبلازا كبيرة.

وأضاف الدكتور إبراهيم حسن، ان المشورع يضم الخدمات الترفيهية كالمطاعم ومناطق ألعاب الأطفال وقاعة اجتماعات وجيم ووفقا للجدول الزمنى للمشروع من المقرر التسليم عام ٢٠٢٧.

وتابع: قد عملت الشركة على توفير أنظمة سداد مرنة بمقدمات حجز تبدأ من 10% وتقسيط حتى 6سنوات، كما وفرت سعر تنافسي خلال فترة ال Launch.

جدير بالذكر أن شركة RGD هي إحدى الشركات الرائدة في القاهرة الجديدة من حيث تسليم المشروعات فقد قامت إلى الأن بتسليم أكثر من 5000 مشروع و تمتلك مجموعة من المشروعات وأكبر سابقة أعمال على أرض الواقع منذ 1986 وعلى مدار 40 عام وهى تبنى ثقة ورضاء العملاء وقد استطاعت خلالهم تحقيق العديد من الإنجازات فى شتى المجالات ومازالت مستمرة فى نجاحاتها والتوسعة في مصر والإمارات من خلال إطلاق اضخم المشروعات السكنية والتجارية والادارية والطبية