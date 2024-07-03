الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

العظمى بمكة المكرمة 43.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح أيضًا على الطريق الواصل بين الليث وجازان وقد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. 

txt

يوليو 2024| أحداث غنائية ضخمة في صيف السعودية

txt

السعودية تؤكد التزامها بالاستثمار في العلوم والتقنية لتعزيز الاستقرار العالمي

طقس حار 
وأضاف المركز، الطقس المتوقع حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر، والبحر خفيف الموج في البحر الاحمر.

الرياح في الخليج العربي 
وتابع، الرياح في الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، مع ارتفاع الامواج متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.


وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:
مكة المكرمة 43 31
المدينة المنورة 40 28
جدة 41 30
الرياض 43 29
الدمام 45 30
تبوك 37 24
الطائف 32 23

مواد متعلقة

يوليو 2024| أحداث غنائية ضخمة في صيف السعودية

نادي الخلود يعلن التعاقد مع حارس اتحاد جدة

عمرو دياب يفتتح كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض

بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وطيران الرياض لتقديم مزايا وشبكة أكبر

محافظ كفر الشيخ يتابع زراعة الأشجار بمدينة الرياض

ESL FACEIT تفتتح استوديو باللغة العربية في الرياض
الجريدة الورقية