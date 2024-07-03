السفير أبو علي: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عملية إبادة على مرأى ومسمع من العالم

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين السفير سعيد أبو علي، إن العدوان الإسرائيلى المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة، وأدت إلى أكثر من 150 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، واعتقال أكثر من 5 آلاف مواطن، ونزوح مليونين داخليا مع تدمير أكثر من 75% من المبانى السكنية، مع ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 3500 مجزرة مروعة، واستخدام 88 ألف طن من المتفجرات، وتراكم فى القطاع أكثر من 37 مليون طن من الركام تحتاج لسنوات طويلة لإزالتها.

وأضاف أبو علي فــــى افتتاح المؤتمر (96) لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل فى الدول العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانه العامة لجامعة الدول العربية، أن الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع جرائم حرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى لليوم 270 على التوالى على مرأى ومسمع من العالم الذى بقى عاجزا عن وضع حد لهذه الجرائم المتواصلة التى يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف إن الوضع فى الضفة لا يقل كارثية من حيث مواصلة الاحتلال الإسرائيلى التصعيد فى تنفيذ سياساته العدوانية فى القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد نحو خمسمائة وخمسة وأربعين مواطنا، واعتقال أكثر من 9500 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية. وأكد مجددا فى أعمال هذا المؤتمر الدور المهم الذى تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربى الذى كان ولايزال موقفا رسميا وشعبيا، يعبر عن إرادة الأمة فى الدفاع عن حقوقها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية وتحقيق السلام العادل فى المنطقة.