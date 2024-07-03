تنفيذ 95٪ من إنشاء أكبر محطة لمياه الشرب فى القليوبية

أكد محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، أنه يتم العمل الآن على قدم وساق لإنهاء أعمال مد شبكة المياه بالكامل إلى قرى ومناطق المركز والمدينة، وتصل أطوالها إلى 52 كيلومترًا تم تنفيذ 15 كيلومترًا، وذلك لخدمة جموع أهالي المدينة وقرى الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن هذه المحطة للشرب تعد إنجازًا كبيرًا على أرض مدينة كفرشكر ضمن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في شتى المجالات لشعور كل المواطنين بالراحة والرضا التام.

تخدم أكثر من 400 ألف مواطن من أهالي المركز والمدينة..

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفرشكر أنه توجد تعليمات مشددة من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال داخل المحطة وتذليل كل الصعاب والمعوقات، وتقديم كل أوجه الدعم لخروج المشروع والخدمة للنور في المواعيد المحددة، في إطار جهود محافظة القليوبية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين في شتى المجالات.

وأوضح "غنيم" أن العمل يتم على قدم وساق مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية، وجار توريد الكهروميكانيك، موضحًا أن المحطة مقامة على مساحة، وستقوم بمعالجة وتنقية المياه من فرع نهر النيل تمهيدًا لضخها للأهالي بعد تنقيتها ومرورها بالمراحل المختلفة، لتصبح كفرشكر من أكثر المدن تشبعًا بمياه الشرب.

محطة لمياه الشرب تبلغ طاقتها 45 ألف متر مكعب..

زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لكونها تعد أضخم محطات مياه الشرب على مستوى مدن ومراكز وأحياء محافظة القليوبية.

وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفقًا لأحدث المقاييس العالمية، وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 920 مليون جنيه شملت تكلفة المحطة 470 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الشبكة 450 مليون جنيه.