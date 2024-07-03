من هو اللواء أشرف الجندي محافظ الإسكندرية الجديد

بعدما كان مديرًا لأمن الإسكندرية، يعود إلى عروس المتوسط مرة أخرى، لكن هذه المرة محافظًا لها، لينعش ذاكرة أهالي المحافظة بمواقفه ونجاحاته، ويحتفظ باللقب الدائم المسمى «الجنرال المبتسم» كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح اللواء أشرف الجندي محافظا للإسكندرية

أشارت المصادر المطلعة " للوفد " عن اتخاذ قرارا بشغل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، لمنصب محافظ العاصمة الثانية، ليكوخلف اللواء محمد الشريف .

اللواء أشرف الجندي، محافظ الإسكندرية الجديد، عمل في وزارة الداخلية على مدار رتبه خلال سنوات خدمته، وشغل عدة مناصب أمنية في عدة قطاعات منذ تخرجه من كلية الشرطة، فعمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة.

يرسم اللواء أشرف الجندي صورةً لرجل الأمن «الرعي والمسؤول عن رعيته»، ذلك الذي يتصف بالقوة في مواضعها، واللين في مواضع أخرى، حين ترتسم ابتسامة معهودة على وجهه، تضفي مزيدًا من الطمأنينة في قلوب المواطنين، فهو المرشح لمنصب محافظ الإسكندرية.

وقد نجح اللواء الجندي، المرشح للعمل محافظ الإسكندرية الجديد في حركة المحافظين، خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، أبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، بالإضافة إلى «مذبحة الرحاب كان ضليعا في مجال البحث الجنائي والأمن العام حيث تمكن من ضبط وكشف غموض «مذبحة الزمالك»، بخلاف قضايا أخرى جنائية شائكة، وأيضا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية.

ولقب «الجندي» بـ«الجنرال» نتيجة جهوده في قطاع المباحث، كل هذا أهله أن يكون على رأس أمن العاصمة، كمدير أمن القاهرة لمدة 6 سنوات، قبل تكليفه بمنصب محافظ الإسكندرية على أن يعلن ذلك خلال الساعات المقبلة.

كشف العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، وأبرزها ضبط العصابة الأردنية بمدينة نصر، و«مذبحة الرحاب» والتي تكشفت وقائعها بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة داخل فيلا بالرحاب.

ضبط وكشف غموض «مذبحة الزمالك»، بخلاف قضايا أخرى جنائية شائكة، عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية ثم مدير امن القاهرة .