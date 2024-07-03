ملفات شائكة على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد

تنتظر العديد من الملفات الشائكة على طاولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد رحيل الدكتور رضا حجازي من منصبه عقب إبلاغه رسميًا بعدم الاستمرار في التشكيل الحكومي الجديد أمس الثلاثاء.

ويؤدي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، ثم يتجه إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمباشرة عمله.

ويواجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور بدء مباشرة عمله ملف امتحانات الثانوية العامة 2024 خاصة مع توجيه الدكتور رضا حجازي بإعداد تقرير بنتيجة العينة العشوائية لامتحان الفيزياء.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق قد قرر تعديل نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 بعد ورود العديد من المشكلات في خمسة أسئلة ما دعاه لمساءلة لجنة مراجعة الامتحان وإعلان نتيجة العينة العشوائية.

ملفات على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد

امتحانات الثانوية العامة 2024

يتوجب على وزير التربية والتعليم متابعة امتحانات الثانوية العامة 2024 والبت في أي مشكلة تحدث، واعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفيزياء وغيرها من الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

من المقرر انتهاء نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، ثم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحديد المصروفات الدراسية

ينتظر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد تحديد قيمة المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024-2025، وتحديد نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية من خلال إصدار قرارات وزارية بذلك.

تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

يعقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي اجتماعه خلال الفترة المقبلة، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وتحديد موعد بدء العام الدراسي في المدارس.

استكمال تطوير المناهج الدراسية

يجب على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد رؤيته في استكمال بناء المناهج الدراسية الجديدة لنظام التعليم الجديد والتي توقفت عند الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وينتظر أولياء الأمور من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد رؤيته في تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ونظام الثانوية العامة الجديد.

مشروع قانون الثانوية العامة

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد رؤيته في مشروع قانون الثانوية العامة الذي تحدث عنه الدكتور رضا حجازي من قبل، بأنه يتضمن فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة، مع استمرارها لمدة عام واحد، وإلغاء التشعيب واستبداله بالتخصصات مثل الطبي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي.

تعيين المعلمين الجدد

ملف آخر ينتظر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة لتوزيع المعلمين المساعدين الجدد على المدارس بعد تدريبهم، إذ تسلم الدكتور رضا حجازي منذ نحو شهر ملف نتيجة مسابقة المعلمين المساعدين من حهاز التنظيم والإدارة.

وبلغ عدد الفائزين في نتيجة مسابقة تعيين معلمين مساعدين فصل لعام 2024 نحو 11 ألفًا و11 وظيفة معلم مساعد فصل، وعلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استئناف إجراءات التعيين.

