اليوم.. الزمالك يتحدى الغيابات في مواجهة فاركو

تستكمل مباريات الجوله ال٢٩ لبطولة الدوري الممتاز اليوم الأربعاء بثلاث مباريات مهمه حيث يواجه الزمالك فاركو باستاد الجيش ببرج العرب فى السابعه مساءا وهو لقاء يهم أبناء ميت عقبه لمواصلة الزحف نحو المقدمه فى جدول المسابقه بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا فى الجوله السابقه بأربعة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطه ال٣٧ محتلا المركز الثامن.

ويواجه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مشكلة غياب سبعة لاعبين من القوام الأساسي بسبب الإصابه وهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وسيف الجزيري والونش وناصر منسى وسيف جعفر ويخضعون جميعا لبرنامج تأهيلي.

وأكد المدير الفني للاعبين أنهم عليهم أن يقاتلوا من أجل الدخول إلى المربع الذهبي خصوصا أن الفريق مازال لديه ١٥ مباراه بصرف النظر عن ضياع ستة نقاط بسبب الإنسحاب أمام الأهلي.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد صبحي لحراسة المرمى حسام عبد المجيد وحمزه المثلوثي وعمر جابر ومحمد شحاته لخط الدفاع عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر لخط الوسط مصطفى شلبى وزيزو وأوباما لخط الهجوم.

أما فريق فاركو فإنه يسعى إلى تحسين أوضاعه حيث يحتل المركز ال١٥ فى جدول المسابقه برصيد ٢٥ نقطه بعد خسارته من الأهلى فى اللقاء السابق بهدفين لهدف.

وفى نفس التوقيت يلتقى فريق سيراميكا مع الإسماعيلى بملعب المقاولون العرب ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد ٣٧ نقطه وخسر من الزمالك برباعيه فى الجوله ال٢٨ بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد ٣١ نقطه.

وفى الرابعه عصرا يلتقى مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة فى عز الحر حيث يسعى فيوتشر إلى دخول المربع الذهبي حيث يحتل المركز الخامس برصيد ٤١ نقطه بينما يحتل البلديه المركز ال١٦ فى دائرة الخطر برصيد ٢٣ نقطه