الطب العلاجي بالدقهلية يتفقد مستشفى تمي الامديد

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم ، إدارة الطب العلاجي بعمل جولة تفقدية بمستشفى تمي الامديد لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

قام بالجولة الدكتور احمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وجميع ادارات الطب العلاجي بالمديرية وكان في استقبالهم الدكتور عماد حمدي القائم بعمل مدير المستشفى حيث شمل المرور جميع اقسام المستشفى والتأكد من جداول النوبتجيات .

وعقب المرور عقد البيلي اجتماع مع رؤساء أقسام المستشفى وجميع الجهاز الاداري و الاشرافي للمستشفى لمناقشة علاج السلبيات ووضع خطة تطوير الأداء لمختلف اقسام المستشفى وعرض تقارير فريق المرور بالمديرية تفصيليا على الجهاز الاشرافي والاداري للمستشفى لتلافي ما ورد بها .